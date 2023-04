Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul legislativ prevede modificarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 195/ 2002, privind circulația pe drumurile publice, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pe o perioada de 180 de zile pentru depașirea vitezei cu mai mult de 100 km/h și aplicarea amenzii prevazute in clasa a IV-a…

- Comisia Juridica a Camerei Deputaților a dat marți, 21 februarie, un raport de adoptare pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul investitiilor publice, a informat, in aceeași zi, deputatul…

- Modificari controversate la pensiile private și facultative. ASF va putea decide cum sa fie investiți banii din aceste fonduri Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.174/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul…

- “Dreptul egal la educație trebuie susținut in mod real, nu doar declarativ. Am votat pentru asigurarea transportului elevilor navetiști, lipsa banilor pentru decontarea acestuia fiind o cauza a abandonului școlar. Dupa votul unanim primit in Comisia de buget, din care fac parte, proiectul Ministerului…

- Comunicat Sorin Bumb: Senatul a votat. Contribuția proprietarilor pentru anveloparea blocurilor, intre 2% și 5% Senatul a adoptat astazi Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.179/2022 pentru modificarea și completarea OUG.18/2009 privind creșterea performanței energetice…

- Comunicat senatorul Sorin Bumb: Senatul facut inca un pas major catre deblocarea lucrarilor la hidrocentralele abandonate Plenul Senatului a adoptat azi Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.175/2022 pentru stabilirea unor masuri privind obiectivele de investiții…

