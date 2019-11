Achiziția de troleibuze noi pentru Targu Jiu este blocata in continuare la Ministerul Dezvoltarii Regionale, cu toate ca s-a schimbat guvernul. Este vorba un proiect cu finanțare europeana, aflat de o jumatate de an tot in faza organizarii licitației. Potrivit primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu, rezultatul licitației nu este cunoscut și s-a decis amanarea stabilirii rezultatului pana in prima parte a anului viitor. Marcel Romanescu a mai spus ca nu ințelege care este motivul pentru care achiziția este blocata. Proiectul vizeaza cumpararea a 20 de troleibuze pentru Targu Jiu și 20 pentru…