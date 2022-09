Proiectul O Românie confuză (I) Poti modifica de un milion de ori toate legile, poti avea sustinerea tuturor parintilor, parlamentarilor si a intregii Europe, fondul problemei va ramane. Fara oameni, doar cu niste instrumente nu poti face nicio branza. Credeati ca va dura la nesfarsit? Ca va veni o lege care sa o abroge, pentru ca in Romania totul e posibil? Nu, domnule, vara chiar s-a terminat, si la fel si vacanta. A venit si frigul, au venit in sfarsit si ploile, la spartul targului, cand graul si celelalte culturi sunt deja compromise, ca la noi. Si natura e roman! A inceput si scoala, cata bucurie!.... Dar ce avem noi aici?… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

