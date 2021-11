Stiri pe aceeasi tema

- Amazon anuntase deja ca intentioneaza sa cheltuie cel putin 10 miliarde de dolari pentru a construi 3.236 de astfel de sateliti in cadrul programului Project Kuiper. Joi seara, compania a cerut Comisiei Federale pentru Comunicatii (FCC) aprobarea de a desfasura un total de 7.774 de sateliti in cadrul…

- NASA a anunțat ca analizeaza posibilitatea construirii unei rețea Wi-Fi pe Luna, relateaza Business Insider.Anunțul agenției spațiale americane vine în contextul în care numeroși americani înca nu au acces adecvat la internat iar NASA dorește ca aceștia sa poata vedea online…

- Elon Musk vrea ca Jeff Bezos sa știe ca el e numarul unu, folosindu-se mai nou de un emoji pentru a-l ironiza pe rivalul sau, relateaza Bloomberg.CEO-ul Tesla și SpaceX a raspuns unei postari facute de Bezos luni cu un emoji al unei medalii de argint dupa ce diferența dintre averea celor mai…

- Astronautul german Matthias Maurer, de la Agentia Spatiala Europeana (ESA), a spus ca va lua cu el tocanita de vanat si supa de cartofi atunci cand va calatori spre Statia Spatiala Internationala (ISS), la sfarsitul lunii octombrie, potrivit DPA. Matthias Maurer, in varsta de 51 de ani, a afirmat, cu…

- Elon Musk susține ca primii turiști spațiali din istoria SpaceX au avut parte de "provocari" in ceea ce privește folosirea toaletei si a promis o modernizare in acest sens pentru noile misiuni orbitale. Musk a mai precizat ca urmatorul zbor va avea un mic cuptor pentru incalzirea alimentelor, precum…

- Elon Musk l-a atacat din nou vineri pe rivalul sau Jeff Bezos dupa ce o filiala a Amazon a formulat o plângere împotriva planurilor SpaceX de a lansa mai mulți sateliți pe orbita, relateaza Insider.Musk, CEO-ul SpaceX, a scris pe Twitter ca Bezos, fondatorul Amazon, „s-a retras…

- Se pare ca Elon Musk are o problema cu coliziunile. In martie 2021, testele au aratat ca pilotul automat al mașinilor Tesla nu este tocmai adaptat conducerii in mediu urban aglomerat, vehiculele reușind in mod constant sa loveasca ceva. Astazi, sateliții Starlink, constelație construita de SpaceX,…

- Dupa luni de proteste fața de decizia NASA de a alege compania SpaceX pentru construirea unui modul de aterizare pe Luna, Blue Origin, compania aerospațiala a lui Jeff Bezos, a apelat la un tribunal federal impotriva agenției spațiale americane. „Blue Origin a depus o plangere la Curtea Federala pentru…