- Deputatul USR PLUS Claudiu Nasui, ministru al Economiei, a depus la Senat un proiect privind crearea registrului lucratorilor Securitatii si legaturilor de rudenie ale persoanelor care ocupa demnitati sau functii publice cu acestia prin completarea Ordonantei de urgenta nr. 24/2008 privind accesul la…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui (USR), a declarat marți ca a depus o lege care prevede publicarea de catre CNSAS a rudelor securiștilor pana la gradul III. „Hai sa vedem cine sunt fii si fiicele securistilor din politica”, a zis ministrul, dupa ce a fost acuzat de PSD ca vine dintr-o familie care…

- Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicai a anunțat ca social-democrații depun o moțiune simpla la Senat impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, pe motiv ca acesta este responsabil pentru accentuarea degradarii economiei romanești. Mirela Adomnicai a precizat ca ministrul Claudiu Nasui a ...

- Deputatul PSD Ioan Mang a declarat joi ca motiunea simpla depusa de PSD la Senat impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, are sanse foarte mari sa treaca, avand in vedere ''ingroparea economiei romanesti'' si nemultumirile sectorului economic. "'Daca o putere…

- Opoziția social-democrata depune miercuri, la Senat, motiunea simpla impotriva ministrului Economiei. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca partidul incerca sa adune voturi suficiente pentru acest demers. CITEȘTE ȘI: Tineri din comuna Rociu reținuți de polițiști Potrivit social-democraților,…

- Partidul Social Democrat a decis in cadrul Biroului Politic National sa depuna in aceasta saptamana, la Senat, motiunea impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui. Pentru ca ministrul si-a facut un cont de administrator in procedura de selectare a companiilor peste 400 de milioane de euro sunt blocate!…

- PSD va depune, in aceasta saptamana, la Senat, o motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, a declarat luni presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu. "Am decis in cadrul Biroului Politic National sa depunem in aceasta saptamana la Senat motiunea impotriva ministrului…

- Președintele Comisiei pentru cultura din Camera Deputaților, Iulian Bulai, a atacat intr-o postare pe Facebook radioul public, afirmand ca instituția este departe de misiunea sa, aceea de informare ”nepartizana și nestingherita politic”. ”A ramas o portavoce a PSD, care acum saboteaza campanii naționale…