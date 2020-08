Proiectul Erasmus+ „OUR DAILY BREAD”, implementat de Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu”, a ajuns la final (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- VARSARE DE SANGE… Noaptea trecuta, in satul Horga a fost o bataie cu topoare, sabii și bolovani aruncați pe case, cum nu au mai vazut satenii locului! Mai mulți indivizi din comunele Zorleni, Banca și Epureni, cu gandul unei razbunari sangeroase, s-au dus cu mașinile in satul Horga, comuna Epueni, unde…

- FINAL DE EXAMEN… Absolventii de clasa a XII-a au sustinut si ultima proba a Bacalaureatului, cea la alegere a profilului si a specializarii. Din totalul de 518 candidati inscrisi, 402 candidati au participat la aceasta ultima proba a examenului, iar 116 nu s-au prezentat pentru a sustine teza. Acestia…

- FINAL… In sfarsit, Scoala din Fastaci va fi data in folosinta in aceasta toamna. Dupa mai bine de 13 ani, timp in care elevii au invatat in Cantonul Silvic si in dispensarul satului, acestia se vor putea bucura de conditii prielnice studiului. Scoala Gimnaziala „Cezar Botez” dispune acum de sali de…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a semnat un nou acord de aparare cu Polonia, care prevede repartizarea trupelor SUA din Germania, relateaza BBC. Conform acordului, numarul trupelor americane din Polonia se va ridica la aproximativ 5.500. Ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat…

- Politia olandeza a anuntat marti ca a descoperit cel mai mare laborator de cocaina gasit vreodata in tara, relateaza dpa. Laboratorul – descoperit intr-un grajd de cai reamenajat in orasul Nijeveen, in apropiere de granita cu Germania – producea in jur de 200 de kilograme de cocaina pe zi, potrivit…

- ALTERCATIE… Scandal monstru in localitatea Zorleni, unde un tanar de 25 de ani a fost stalcit din bataie. Acesta a ajuns la Spitalul din Vaslui, unde este acum internat cu un Traumatism Cranio Facial sever. Pentru ca victima este la spital si nu a putut depune plangere la politie, oamenii din zona s-au…

- Handbal PROPUNERI… FRH a propus cluburilor din Liga Nationala doua variante pentru startul sezonului 2020-2021: una in care tot turul ar trebui sa se dispute pe parcursul a 45 de zile, iar in cea de-a doua competitia sa se desfasoare sub forma unor turnee de sala, cu cate 4-8 etape in fiecare turneu.…

- REZULTATE Acest sfarsit de an scolar, desi marcat de epidemia cu noul coronavirus, reuseste sa aduca o bucurie cu totul speciala, din partea liceelor tehnologice! Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” – Zorleni, Liceul “Ghenuta Coman” din Murgeni sI Liceul Tehnologic din Puiesti, se mandresc astazi cu trei…