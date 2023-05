Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice si efectele lor asupra mediului, energia solara, reciclarea sau bicicletele electrice au fost in topul cautarilor efectuate de romani pe Google. Datele au fost inrgistrate in intervalul martie 2022 - martie 2023.

- Pentru inceput, 50 de obiective turistice din principalele zone pot fi accesate de pe site-ul Asociației Visit Mures, inființata de Consiliul Județean. Inițiativa, foarte apreciata de localnici, urmeaza sa fie extinsa și cu informații utile despre firmele din turism. Opțiunea de tur virtual asupra obiectivelor…

- Forța Dreptei Mureș cere organizațiilor politice din coaliția de guvernare sa-și asume și sa-și responsabilizeze poziția in legatura cu modificarea Codului Penal. Intr-o societate bazata pe valori și principii corecte, munca cinstita, educația și implicarea ar trebui sa fie recompensate, iar o astfel…

- In luna martie 2023 a fost desfașurata o campanie de informare la nivelul comunitații avand ca scop creșterea gradului de informare cu privire la serviciile oferite in cadrul proiectului „Promovarea antreprenorialului social in SDL/ZUM”. In acest scop, experții implicați in aceasta activitate au imparțit…

- UE dorește ca, pana in 2030, energia solara sa devina cea mai importanta sursa de energie. Ar insemna aproape triplarea capacitații sale de generare a energiei solare in urmatorii șapte ani. Cu toate acestea, dupa cum a reamintit comisarul pentru energie, Kadri Simson – care și-a petrecut ultimul an…

- Presedintele partidului Forta Dreptei Mures, Farcaș Mihai-Dan, a anuntat, joi, 9 martie, prin intermediul unui comunicat de presa, desfasurarea actiunii umanitare "Cu o floare se face primavara, pentru familia Todoran!". Acțiunea a constat in achiziționarea a 500 de flori și oferirea acestora unor femei…

- Castelul Mariaffi din comuna Sangeorgiu de Mureș a fost promovat atat la Targul de turism al Romaniei de la București cat și la cel de la Budapesta, evenimente care s-au desfașurat zilele trecute, a anunțat sambata, 4 martie, ing. Sofalvi Szabolcs, primarul comunei Sangeorgiu de Mureș. "Echipa Visit…

- Colectorul solar este asemanator panourilor fotovoltaice, insa reprezinta o instalație ce capteaza energia solara, transformand-o mai apoi in energie termica. Randamentul sistemului este destul de ridicat, fiind de 60-75%. Colectorul solar este asemanator panourilor fotovoltaice, insa reprezinta o instalație…