- Asociația Internaționala a Polițiștilor Mureș are deosebita placere de a fi gazda mai multor delegații straine. In perioada 19 – 22 septembrie a.c., la Targu Mureș, are loc o conferința internaționala organizata de I.P.A. Romania și I.P.A. Regiunea Mureș, in parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel-Ioan Boloș, a facut, in data de 3 august 2022, cateva precizari despre proiectul "Muzeului Fotografiei" din Targu Mureș, aflat in portofoliul autoritaților locale din "Orașul Trandafirilor" și propus in vederea obținerii unei finanțari prin intermediul…

- Va reamintim ca, Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Mureș, au in lucru un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de "insușirea bunului gasit" de catre o femeie neidentificata pana in acest moment. La data de 8 august a.c., un cetațean s-a deplasat la sucursala unei…

- Aula facultații de Medicina Dentara din cadrul UMFST G.E. Palade din Targu Mureș este, astazi și maine, gazda primei conferințe internaționale de urologie, tema propusa fiind "Actualitați in Urologia Funcționala". Participa medici, profesori, rezidenți, studenți din domeniul urologiei din Romania, dar…

- In vederea asigurarii unui raspuns proactiv fata de fenomenul consumului de droguri, Agentia Nationala Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Alba va implementa și in anul școlar 2022-2023, in cadrul unitaților de invațamant de la nivelul județului Alba, proiecte…

- Conducerea societații Andezit Stanceni SRL Cristești anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Exploatare andezit in cariera Mermezeu", propus a fi amplasat in comuna Stanceni, sat Ciobotani. "Informațiile privind proiectul propus pot fi…

- O refugiata din calea razboiului din Ucraina, Halina Karaciunova, a obtinut o bursa din partea Ambasadei Frantei la Bucuresti pentru promovarea unui proiect de prevenire a traficului de persoane in randul conationalilor ei, refugiati in Romania, iar primul eveniment de popularizare a acestui risc va…

- Masuri pentru prevenirea consumului de alcool, tutun si substante psihoactive in randul elevilor. „Siguranța elevilor o prioritate fundamentala pentru instituțiile publice” Masuri pentru prevenirea consumului de alcool, tutun si substante psihoactive in randul elevilor. „Siguranța elevilor o prioritate…