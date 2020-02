Proiectul “Educație prin zâmbet” a debutat la Călmățuiu de Sus Proiectul “Educație prin zambet” a debutat la Calmațuiu de Sus in Eveniment / on 18/02/2020 at 13:25 / “Educație prin zambet”, proiect adresat preșcolarilor și școlarilor din ciclul primar, ce are ca obiectiv principal educarea tinerilor din mediul rural și prin activitați extrașcolare interactive, derulat de Asociația Euro Teleorman și Consiliul Județean Teleorman, in colaborare cu Asociația „Un pas spre educație”, a debutat marți, 18 februarie, la Calmațuiu de Sus. Sunt prevazute in cadrul proiectului activitați ce țin de sfera teatrului (divertisment, coregrafie,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

