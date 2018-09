Proiectul de paşaport austriac pentru vorbitorii de germană supără Italia Ministerul italian de externe a denuntat vineri seara proiectul Vienei de a acorda pasaport austriac locuitorilor vorbitori de germana din provincia Bolzano, in nord-estul peninsulei, relateaza AFP. Diplomatia de la Roma a anuntat intr-un comunicat ca a aflat despre existenta la Viena a unei comisii guvernamentale insarcinate cu pregatire unui proiect de lege pentru introducerea acestei duble cetatenii. "Aceasta initiativa este inoportuna din cauza impactului sau potential perturbator", a insistat ministerul italian. "Este deosebit de surprinzator ca guvernul care asigura presedintia prin rotatie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 28 aug — Sputnik. În același timp, președintele francez a luat act de primele rezultate ale mecanismului comun Rusia-Franța privind soluționarea siriana. "Mecanismul de coordonare cu Rusia, creat la St. Petersburg, a produs primele rezultate, în special în…

- Discutiile desfasurate vineri la Bruxelles pe tema unei redistribuiri a migrantilor clandestini intre statele UE s-au incheiat fara niciun rezultat, au anuntat surse din Ministerul de Interne italian, in timp ce premierul italian Giuseppe Conte i-a acuzat pe partenerii europeni de 'ipocrizie'…

- Guvernul austriac a indicat marti ca militari din cadrul fortelor armate din tarile membre ale Uniunii Europene ar putea fi desfasurati la frontierele externe ale UE pentru a veni in sprijinul efectivelor insuficiente ale agentiei pentru protectia granitelor blocului comunitar, Frontex, relateaza…

- Austria va incepe saptamana viitoare sa efectueze controale temporare la un punct important de trecere a frontierei sale cu Italia, ca urmare a sporirii securitatii in timpul presedintiei austriece a Uniunii Europene, a anuntat miercuri Ministerul de Interne de la Viena, citat de agentia dpa.…

- Negreșteanul Remus Țiplea și meșterii populari din Țara Oașului, alaturi de Ansamblul Folcloric al Județului „Doruri Satmarene”, au reprezentat județul Satu Mare la evenimentul „Romania saluta Viena!”, organizat de Asociatia „Mihai Eminescu“ din capitala Austriei, care a avut loc in Michaelerplatz –…

- Criza migratiei continua sa provoace tensiuni pe continentul european. „Franta si Spania au pornit o adevarata cruciada impotriva politicii privind migrantii condusa de guvernul italian. Ambasadorul Frantei la Roma a fost convocat, miercuri, la Ministerul de Externe italian dupa declaratiile „surprinzatoare“…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat miercuri crearea unei ''axe'' intre ministrii de interne ai Austriei, Germaniei si Italiei in lupta impotriva imigratiei ilegale, in timp ce tarile din UE se afla in impas pentru deblocarea reformei sistemului de azil european, relateaza…