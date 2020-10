Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, un proiect de lege prin care este interzisa comercializarea produselor care nu indeplinesc conditiile stabilite prin lege sau a caror provenienta nu este dovedita. Amenzile prevazute pentru incalcarea prevederilor legale sunt intre 2.000 si 20.000 de…

- Camera Deputaților a respins miercuri, in calitate de for decizional, Ordonanța de Urgența a Guvernului prin care alocațiile au fost marite cu 20% de la 1 august. Daca legea de respingere a Ordonanței de Urgența este promulgata de președinte, intra in vigoare legea inițiala prin care alocațiile au fost…

- Creșterea etapizata a alocațiilor copiilor a fost respinsa, marți, in comisia de Munca din Camera Deputaților. Daca votul in plen va fi similar, Executivul va fi nevoit sa aplice legea de dublare a acestora. Raportul de respingere a ordonanței de urgența care prevede o creștere etapizata a alocațiilor…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, miercuri, în sedinta comuna în care premierul Ludovic Orban va prezenta raportul privind masurile luate si preconizate de Guvern pentru limitarea raspândirii noului coronavirus, organizarea alegerilor locale si deschiderea scolilor. CONSULTA…

- Senatul a adoptat marti, decizional, proiectul de lege all USR care modifica Legea educatiei nationale nr. 1/2011, in sensul in care nu pot ocupa o functie didactica persoanele condamnate penal definitiv pentru infractiuni contra persoanei savarsite cu intentie in imprejurimi legate de exercitarea profesiei.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi seara, cu 266 de voturi ‘pentru’, 11 voturi ‘contra’ și 8 abțineri, proiectul de lege privind carantinarea si izolarea. Proiectul urmeaza sa fie trimis spre adoptare la Senat, in calitate de for decizional in acest caz. Deputatii au depus mai multe…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi seara, proiectul de lege al Guvernului privind carantina si izolarea. Deputatii au depus mai multe amendamente, cele mai multe apartinand PSD, dar si UDMR si fostului ministru al Justitiei, deputatul neafiliat Ana Birchall, sau minoritatilor.

- Senatul a decis: alegeri locale pe 27 septembrie! Senatorii au adoptat legea promovata de UDMR. Un proiect de lege inițiat de UDMR pentru organizarea alegerilor locale pe 27 septembrie a trecut, marți, de Senat, prima camera sesizata. In acelasi timp, inițiativa legislativa a Guvernului in acest caz…