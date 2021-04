Proiectul de lege 5G dărâmă guverne! Proiectul legii 5G era programat sa intre pe ordinea de zi a ședinței guvernului. Dupa avizare, proiectul ar fi ajuns in Parlament pentru dezbateri, iar forma finala la președintele Klaus Iohannis. Numai ca USR Plus a decis sa boicoteze guvernarea, drept pentru care ședința nu s-a mai ținut. Putem glumi și spune ca chinezii au modalitați prin care orice guvern incearca sa avizeze proiectul de lege 5G este schimbat! Pentru ca nu este prima oara cand se intampla: anul trecut, exact inainte ca proiectul sa ajunga pe masa cabinetului, Ludovic Orban și-a dat demisia, iar proiectul a trebuit sa treaca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, are prima reacție publica dupa demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, acuzându-l pe premierul Florin Cîțu ca a procedat „absolut inacceptabil”. „Modul în care a procedat Florin Cîțu, înaintând…

- Premierul Florin Cițu iși sarbatorește ziua de naștere pe data de 1 aprilie. Șeful Guvernului de la București implinește astazi 49 de ani. Intrebat ce iși dorește de ziua lui, Florin Cițu a spus ca vrea sa se vaccineze cat mai mulți romani. „Doar un singur lucru imi doresc astazi, sa putem sa ne vaccinam…

- Premierul Florin Cițu a dat asigurari, sambata, ca nu se va impune un nou lockdown. Acesta i-a indemnat pe romani sa respecte in continuare masurile de prevenție și a transmis ca prin vaccinare numarul de infectari cu noul coronavirus va scadea. „Fac apel la romani sa respecte masurile de protecție.…

- Premirul Florin Cițu, vicepremierul Dan Barna, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu și șeful DSU, Raed Arafat s-au adunat astazi la sediul Ministerului de Interne pentru a discuta pe tema paturilor de la ATI. In urma creșterii masive a numarului de cazuri de infectari Covid-19 in Romania, cele mai multe…

- Crește numarul de pacienți infectați cu coronavirus care sunt internați la terapie intensiva. In prezent, la ATI sunt 1.232 de pacienți internați. Premierul Florin Citu a solicitat suplimentarea numarului de paturi din secțiile de terapie intensiva. Duminica, la sedinta Centrului National de Conducere…

- "Intr-un an dificil din punct de vedere bugetar, ma bucur nespus sa anunt respectarea promisiunii de record investitional in transporturi pentru 2021. Acest Guvern si-a asumat atat responsabilitatea bugetara in limita de deficit negociata cu Comisia Europeana, dar, mai ales, filosofia ca investitiile…

- Vicepremierii Kelemen Hunor și Dan Barna au vorbit, miercuri, despre proiectul de buget, care este aspru criticat de Opoziție. Liderul UDMR spune ca ținta bugetului o reprezinta un deficit de 7,1%, ceea ce inseamna ca vor fi mai puține cheltuieli decat in anul 2020. La randul sau, Dan Barna a declarat…

- Ultima sedinta de lucru a sefului statului cu membrii Guvernului a fost pe 14 ianuarie, printre subiectele de discutie fiind si campania de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. Executivul a adoptat miercuri un memorandum privind mecanismul pentru elaborarea pozitiei Guvernului Romaniei cu privire…