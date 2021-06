Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege a primit 295 de voturi. Proiectul are ca obiect de reglementare completarea art. 861 din Legea nr.448/2006, in sensul extinderii termenului de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap pana la implinirea varstei de 18 ani, pentru copiii cu handicap a caror afectiune…

- Camera Deputatilor a adoptat joi, cu 295 de voturi pentru, un proiect de lege potrivit caruia copiii cu dizabilitati sa beneficieze de extinderea certificatului de incadrare in grad de handicap grav pana la implinirea varstei de 18 ani, pe baza unor criterii bio-psiho-sociale specifice, in cazul…

- Mai puteți cumpara vechime la pensie pana in 2023! Potrivit unui proiect de lege ce a trecut miercuri de votul decisiv al Camerei Deputatilor, mecanismul actual de cumparare a vechimii pentru pensie va fi disponibil pana in 2023. Acest lucru inseamna ca, pana la intrarea in vigoare a noii legi a pensiilor…

- Plenul Camerei Deputatilor au adoptat miercuri proiectul de lege 5G in forma transmisa de Guvern. Proiectul prevede ca furnizorii de comunicații vor putea utiliza in rețelele 5G numai tehnologii, echipamente și programe software de la producatori autorizați in prealabil prin decizie a prim-ministrului,…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care completurile cauzelor de apel sunt formate din doi judecatori. Camera Deputatilor a adoptat proiectul in calitate de prin for sesizat. Senatul urmeaza sa dea votul decizional pe propunerea de lege. Initiativa legislativa prevede ca…

- Proiectul Guvernului privind Legea 5G a primit miercuri raport de admitere din partea comisiilor juridica, de aparare si de tehnologia informatiei din Camera Deputatilor. Actul normativ a fost adoptat in forma transmisa de Guvern, fara a fi adoptat niciun amendament. Votul final in plenul Camerei Deputatilor,…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional un proiect de lege initiat de PMP in legislatura anterioara, care ii obliga pe administratorii sau lichidatorii judiciari ai unei societati comerciale in insolventa, faliment sau lichidare sa elibereze salariatilor adeverintele de vechime in munca.…

- Proiectul, inițiat de deputatul liberal Florin Roman, a primit 134 voturi ”pentru” si unul ”impotriva”. In expunerea de motive, acesta susține ca ”plata intretinerii casei scarii unui bloc este achitata de parinti, iar copilul nu poate folosi liftul singur, nu poate utiliza lumina electrica de pe holuri…