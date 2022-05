Proiectil exploziv găsit pe islazul unei comune din județul Giurgiu „ISU Giurgiu a fost solicitat in aceasta seara sa intervina in localitatea Copaciu, pentru ridicarea unui proiectil descoperit in urma unor lucrari de excavare, pe izlazul comunal. Pirotehnistii ajunsi la fata locului au constatat ca era vorba despre un proiectil exploziv de calibrul 152 de milimetri. Acesta a fost ridicat si transportat in siguranta, urmand sa fie distrus in poligonul de specialitate”, a declarat purtatoarea de cuvant a ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu.Doua proiectile explozive cu calibrul de 76 de milimetri, un altul cu calibrul de 152 de milimetri, un cartus de infanterie de calibrul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

