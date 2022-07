Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe filme si ateliere pentru copii, care au ca tema principala educatia ecologica, fac parte din programul editiei a noua a Festivalului Ceau, Cinema!, care va avea loc in perioada 14-17 iulie la Timisoara. Publicul tanar va putea sa vada „Strajerii Deltei” (2021), un film romanesc de aventuri…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii a trei minori de 11, 12 și 13 ani, disparuți din Timișoara, județul Timiș. „La data de 20 iunie 2022, polițiștii timișoreni au fost sesizați cu privire la dispariția a trei minori de 11, 12 și 13 ani, din Timișoara.…

- Filmul „Metronom” (2022), premiat pentru regie in sectiunea Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes, va deschide a noua editie a Festivalului Ceau, Cinema! de la Timisoara, care se va desfasura in perioada 14-17 iulie. Proiectia va avea loc in prezenta regizorului Alexandru Belc si a tinerei actrite…

- Un baietel de aproape doi ani a murit, vineri, dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuinte din municipiul Orastie, judetul Hunedoara, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, citat de News.ro . Copilul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) Orastie,…

- Festivalul Filmului European revine pe 10 mai in Timișoara, cu o gala speciala care va avea loc la Cinema Victoria. Organizatorii anunța rularea filmului „Numere”, in regia lui Oleg Sentsov.

- O mama de 33 de ani, din Timișoara, s-a aruncat marți de pe un bloc de 10 de etaje, impreuna cu cei doi copii ai ei. Cand au sosit echipajele ISU, mama și baiețelul de 3 ani nu mai erau in viața. Fetița de 6 ani avea inca semne vitale, dar in cele din urma a murit și ea. In urma acestei triple tragedii…

- Un accident grav in care au fost implicate doua microbuze și un autoturism s-a produs vineri pe DN6, in județul Caraș-Severin. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. Pompierii au anunțat ca vineri intervin pe DN6, in zona localitații Teregova. Din primele date, doua persoane au ramas incarcerate…

- Cel mai mare festival multicultural din regiune, Parcul Primaverii de la Muzeul Satului Banațean, apropie Timișoara de statutul de Capitala Europeana a Culturii printr-o serie de acțiuni educative și culturale de excepție pregatite in colaborare cu Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica…