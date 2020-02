Proiecţie a filmului "Colectiv" la Carei Proiectie a filmului "Colectiv" la Carei Foto: Arhiva. Vineri, 28 februarie 2020, la ora 19, în sala Deak Endre a Centrului Cultural Carei va avea loc proiecția filmului &"Colectiv&". Premiera mondiala a filmului a avut loc în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția, fiind primul film documentar românesc selectat în cadrul prestigiosului festival italian.

Etichete ColectivfilmCareiSatu MareDeak EndreFestivalul International de Film de la Venetia

