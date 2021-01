Proiectele planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional, lansate în dezbatere publică Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație, lanseaza in dezbatere publica proiectele planurilor-cadru pentru invațamantul liceal și profesional , care vor intra in vigoare gradual, incepand cu clasa a IX-a a anului școlar 2021 - 2022. Acestea au fost elaborate in cadrul grupurilor de lucru constituite prin ordinul de ministru 3.261/14.02.2020, cu modificarile și completarile ulterioare. Din aceste grupuri de lucru au facut parte specialiști din cadrul ministerului și din cadrul Centrului Național de Evaluare și Examinare, cercetatori ai Institutului de Științe… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

