Proiectele Codurilor penale promovate de Dragnea respinse de Camera Deputaților Deputații au respins, marti, cu unanimitate de voturi, proiectele de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala initiate în timpul guvernarii PSD si care au fost declarate neconstitutionale prin decizii ale Curtii Constitutionale. Liviu Dragnea din psotura de președinte al PSD și al Camerei Deputaților a facut presiuni pentru adoptarea acestora însa proiectele au fost blocate în Parlament în urma mai multor sesizari de neconstituționalitate.

Este vorba de proiectul privind modificarea Codului de procedura penala si a Legii nr. 304/2004 privind organizarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Putin peste 1000 de magistrati, dintre cei aproximativ 7000 in functie in Romania, semneaza o petitie prin care se opun introducerii unui aviz al CSM la trimierea in judecata a judecatorilor si procurorilor, aviz introdus de Comisia juridica a Camerei Deputatilor in proiectul legii privind desfiintarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv contestatia la executare formulata de fostul finantator al clubului Dinamo, Dragos Savulescu, in care acesta solicita sa-i fie anulata condamnarea de 5 ani si jumatate inchisoare primita in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, spune ca hotararea magistraților de la Curtea de Apel București este absurda și ieșita din limitele legii și va declara apel la Inalta Curte de Casație și Justiție. Veronel Radulescu, avocatul Elenei Udrea, a declarat, marți, dupa condamnarea la 8…

- UPDATE „Domnule prim-ministru, ca de fiecare data eu v-am ascultat cu mare atentie, eu un mincinos mai patologic ca dvs nu cred ca am cunoscut vreodata. Sunteti la guvernare de un an si jumatate, in diverse formule, dvs fiind ministru de Finante pe timpul domnului Orban si acum premier. Stiti si…

- Judecatorii ICCJ au apreciat, in obiectia de neconstitutionalitate, ca actul normativ a fost adoptat fara respectarea principiului bicameralismului. Camera Deputatilor a adoptat, decizional, pe 15 decembrie 2020, proiectul de lege initiat de fostul deputat PSD Catalin Radulescu care prevede ca inculpatii…

- Dupa peste trei decenii de la rasturnarea din decembrie 1989 este evident ca statul roman are nevoie de o resetare urgenta și totala, care trebuie sa inceapa cu revizuirea Constituției și cu modificarea legilor organice ale instituțiilor fundamentale și sa continue cu trierea resursei umane din acestea…

- ”Respinge, ca nefondat, recursul in casatie formulat de recurenta inculpata Bica Alina Mihaela impotriva deciziei penale nr. 284 din data de 27 noiembrie 2019 pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul de 5 Judecatori, in dosarul nr. 3067/1/2018. Definitiva”, se arata in decizia instanței. Recursul…