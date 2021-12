Proiecte pentru persoanele cu dizabilități Proiecte pentru persoanele cu dizabilitați Foto Agerpres Oamenii cu un membru amputat nu vor mai fi nevoiti sa se prezinte la Comisia de Evaluare a Adultilor cu Handicap - spune ministrul muncii si protectiei sociale, Marius Budai. El afirma ca urmeaza sa fie modificat în acest sens un ordin de ministru, care, în prezent, vizeza doar persoanele care au doua membre amputate. Marius Budai a vorbit si despre continuarea unui proiect care sa ajute oamenii cu dizabilitati sa-si achizitioneze tehnologii de asistenta si suport.

Marius Budai: Trebuie sa continua… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul muncii, Marius Budai, despre plata pensiilor și a alocațiilor FOTO: gov.ro Banii necesari pentru majorarea pensiilor, alocatiilor pentru copii si a salariului minim se vor regasi în bugetul de stat, afirma ministrul muncii si protectiei sociale, Marius Budai. El a dat…

- Romania a primit prima transa de 1,8 miliarde de euro din PNRR Foto: Arhiva. Realizator: Ciprian Sasu - România a primit ieri prima transa de 1,8 miliarde de euro, din prefinantarea aferenta Planului National de Redresare si Rezilienta. Pâna la finalul acestui an, tara noastra va…

- Maratoane de vaccinare, in toata tara FOTO: RoVaccinare.ro. Si la acest sfârsit de saptamâna se desfasoara maratoane de vaccinare, prin toata tara. În Capitala, 8 centre de imunizare functioneaza între orele 8 si 24. Reporterul RRA Daniela Vasilescu…

- Premierul interimar Florin Citu a anuntat, joi, dupa sedinta de Guvern, ca impreuna cu vicepremierul interimar Kelemen Hunor, cu ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, si ministrul interimar de Interne, Lucian Bode, a semnat si va depune in Parlament un proiect de lege prin care angajatii din…

- Scutiri de la restricții pentru cei vaccinați Realizator: Mihaela Mihai - Guvernul a aprobat astazi hotarârea prin care persoanele vaccinate anti-COVID și cele care au trecut prin boala în ultimele șase luni sunt scutite de mai multe restricții, care se aplica în localitațile unde…

- PNRR urmeaza sa fie semnat simbolic la București de președinta CE Ursula von der Leyen. Foto: Comisia Europeana Este una dintre cele mai importante zile astazi pentru Planul Național de Redresare și Reziliența, ce va fi semnat simbolic la București de președinta Comisiei Europene,…

- „Certificat verde” la nunțile din localitațile unde incidența e peste trei Florin Cîtu. Foto. gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (12 septembrie, ora 14:01) - Realizator: Mihaela Mihai - Premierul Florin Cîțu propune folosirea certificatului verde pentru nunțile programate…

- Premierul Florin Citu a inlaturat din Guvern secretarii de stat numiti de USR PLUS pentru a-si numi in functii, in interes personal, oamenii proprii si cumpara voturi, in PNL, cu banii romanilor, prin PNDL 3, afirma reprezentantii USR PLUS. "Ziua si abuzul din partea lui Florin Citu! Premierul a dat…