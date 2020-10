Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul, cunoscut sub numele de Digital Services Act (Legea privind Serviciile Digitale), are rolul sa stabileasca regulile de baza pentru schimbul de date si modul in care functioneaza pietele digitale. Proiectul este asteptat sa intre in vigoare pana la sfarsitul acestui an. Comisia Europeana adopta…

- Uniunea Europeana isi propune sa adopte noi atributii prin care sa penalizeze marile companii din domeniul tehnologiei. Pana la sfarsitul anului, liderii Comisiei Europene urmeaza sa propuna noi reguli, numite Digital Services Act, prin care sa creasca responsabilitatile platformelor de socializare…

- Comisia Europeana vrea sa se inarmeze cu noi puteri pentru a putea penaliza marile companii tehnologice. Pe hartie suna bine. Planul propus include forțarea acestor corporații-gigant, precum Facebook, Amazon, Apple si Google, sa scindeze sau sa vanda unele din operatiunilor lor europene daca se considera…

- La doi ani dupa ce au convenit asupra unui cod de bune practici autoreglementat pentru combaterea dezinformarii, Facebook, Google, Twitter si alte companii tech trebuie sa depuna mai multe eforturi pentru a deveni mai eficiente impotriva stirilor false, a transmis joi Comisia Europeana, potrivit…

- Google, la bani marunți in Europa. Țara din UE care controleaza conturile gigantului american, pentru a stabili daca și-a platit taxele Autoritatile fiscale daneze au inceput sa verifice conturile Google din Danemarca pentru a stabili daca gigantul de tehnologie are vreo datorie fiscala, a anuntat luni…

- Filiala franceza a grupului american Facebook a acceptat sa plateasca taxe restante in valoare de peste 100 de milioane de euro, care au legatura cu exercitiile financiare anterioare lui 2018, informeaza un articol publicat luni de revista franceza Capital, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit…

- Uniunea Europeana pregatește o lege care ar putea permite organului sau executiv, Comisia Europeana, sa recupereze tarifele americane, impunand sancțiuni asupra proprietații intelectuale a unor companii precum Amazon, Google și Facebook. Intr-un front comun – fenomen rar – principalele grupuri politice…