Primarul localitații Tokat din Turcia, Eyup Eroglu, a declarat ca in cadrul lucrarilor de restaurare a castelului Tokat, temnițele in care a fost ținut prizonier contele Dracula au fost reabilitate și ca urmeaza sa fie facuta și sculptura care sa il infațișeze pe conte. Potrivit publicației turce Haberler , citata de Rador, proiectul urmarește redarea in circuitul turistic a fortareței utilizate in perioada selgiukida și otomana in scop de aparare. Lucrarile de restaurare vor urmari sa scoata in evidența și aspectul legat de cei patru ani pe care i-a trait exilat la Tokat voievodul Țarii Romanești,…