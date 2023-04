Proiect: Se introduce biletul unic in institutiile culturale subordonate CJ Constanta (DOCUMENT)

Proiect: Se introduce biletul unic in institutiile culturale…

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Consiliul Judetean Constanta anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala pentru Proiectul de hotarare nr. 69 15.03.2023 privind aprobarea introducerii Biletului unic de vizitare valabil in cadrul institutiilor culturale judetene subordonate Consiliului Judetean Constanta.Proiectul este insotit de referatul de aprobare initiat de consilierul judetean USR Semiran Abdurefi si Ac ...