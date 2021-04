Potrivit unui proiect de lege aflat pe masa Senatului , legea privind sistemul de pensii publice s-ar putea modifica prin reducerea varstei standard de pensionare, in cazul persoanelor care au lucrat in conditii deosebite de munca. Se reduce cu cinci luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca In prezent, legea prevede reducerea cu patru luni pentru fiecare an lucrat in condițiile respective. „Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite sau in conditii speciale se acorda perioade suplimentare…