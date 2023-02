Stiri pe aceeasi tema

- Deputații USR Diana Stoica și Eugen Terente au depus un proiect de lege pentru ca tichetele sociale, de care beneficiaza peste 2,5 milioane de romani cu venituri mici, sa poata fi folosite și pentru cumpararea de medicamente. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Romanii care se apropie de varsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare, mai pot cumpara vechime și in acest an, potrivit OUG 163/2020. Odata cu creșterea salariului minim pe economie, crește și prețul pe care romanii trebuie sa il plateasca daca vor sa iși cumpere ani de vechime pentru…

- Romanii vulnerabili vor primi un sprijin financiar in anul 2023 pentru a plati facturile la energie electrica. O parte dintre romani iși vor putea plati facturile cu bani proveniți din fonduri europene. Mai exact, este vorba despre 1.400 de lei, primiți in doua tranșe, a cate 700 de lei fiecare. Printre…