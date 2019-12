Proiect PSD, raport favorabil: Jurnaliştii, scutiţi de la plata impozitului pentru veniturile din salarii şi drepturi de autor Comisia de buget-finante de la Camera a dat marti raport suplimentar de admitere unei propuneri legislative pentru completarea Codului fiscal, potrivit careia jurnalistii si tehnicienii in radiodifuziune si televiziune sa fie scutiti de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor si din drepturile de proprietate intelectuala, scrie Agerpres. In propunerea legislativa, initiata de The post Proiect PSD, raport favorabil: Jurnalistii, scutiti de la plata impozitului pentru veniturile din salarii si drepturi de autor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

