Economia Germaniei: Asteptari modeste pentru 2020

Sa incepem cu vestea buna: economia germana nu va cadea in recesiune in anul ce bate la usa. Dar un sondaj in randul managerilor germani semnaleaza asteptari reduse de crestere economica. Cu putin inaintea finalului de an, Institutul pentru Economia Germana (IW) efectueaza in mod traditional un sondaj… [citeste mai departe]