- Piața Unirii din Timișoara va gazdui cea de-a 66-a ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo, intre 5 și 31 mai. De 12 ani, expoziția este adusa in Romania de catre Fundația Eidos. Locuitorii din București, Timișoara, Sibiu, Constanța și Oradea vor avea ocazia sa vada cele mai bune…

- Proiectul pilot consta intr-un sistem de monitorizare in timp real a calitații aerului in Timișoara și pe o raza de 30 de kilometri in jurul orașului. Mai exact, se vor monta trei senzori care vor arata nivelul concentrației și tipul de alergeni din aer.

- O serie de incidente care nu fac deloc cinste sistemului de educație din țara noastra au avut loc, in ultimele luni, in diferite școli din Romania. De la batjocorirea dascalilor s-a ajuns chiar la injunghierea unei profesoare intr-o școala din Capitala. Ligia Deca, ministrul Educației, a spus, luni,…

- Vasile Nagy, deputat de Arad, a susținut o declarație politica in Parlament pe tema creșterii nivelului de trai al romanilor. Aceasta declarație poate fi vazuta ca un apel la acțiune pentru guvernul roman și pentru toți actorii sociali și politici implicați in imbunatațirea condițiilor de viața ale…

- Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Victor Babes" din Timisoara a incheiat implementarea unui proiect transfrontalier cu Serbia, pentru dezvoltarea infrastructurii de instruire chirurgicala, disponibila medicilor rezidenti, specialisti, dar si studentilor la medicina, prin intermediul Centrului…

- Proiect “Formare-Cooperare-Digitalizare: Masuri pentru promovarea formarii profesionale continue in regiunea Nord-Vest”, cod MySmis 135148 Pentru informatii suplimentare iți stam la dispozitie la numerele de telefon: 0262-225.381, 0362-412.192, mobil: 0744-424.297, sau la adresa de e-mail: [email protected]…

- Primarul Dominic Fritz, alaturi de președintele CJ Timiș - Alin Nica, ministrul Culturii - Lucian Romașcanu, comisarul European - Adina Valean și coordonatoarea programului Timișoara 2023 - Ramona Laczko David, au vorbit despre deschiderea Timișoara 2023.

- Proiect inedit al unor studenți de la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) oferit localnicilor și vizitatorilor care ajung anul acesta in orașul de pe Bega pentru evenimente culturale și nu numai. Este vorba despre un site in șase limbi, care va prezenta frumusețea orașul, in imagini captate lunar,…