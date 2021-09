Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targu Mures, Soos Zoltan, si viceprimarul Portik Vilmos, au anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, lansarea unui proiect-pilot care consta in infiintarea unor rute speciale de transport a elevilor catre o serie de unitati de invatamant din oras, astfel incat sa se evite aglomeratia…

- Primarii din Sacuieni, Nucet, Beiuș, Ștei, Salonta, Marghita și Valea lui Mihai pun bazele unui proiect-pilot prin care sa se utilizeze judicios și in sprijinul sanatații copiilor bazinele de inot.

- Lucian Bode a anuntat, luni, inceperea programului pilot privind emiterea cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot desfasurat in Cluj-Napoca. „Astazi dam startul emiterii cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot, pentru care am ales municipiul Cluj-Napoca. Am…

- Sunt ani de zile de cand țara noastra este captiva, daca vreți, la marginea spațiului Schengen, deși indeplinește condițiile de aderare. Pentru noi, cei din PPE, acest lucru este de neacceptat, mai ales ca refuzul nu are nici o legatura cu realitatea. „Deocamdata nu a sosit vremea Romaniei!” a devenit,…

- Comunicat de presa| Mircea Hava, europarlamentar PNL: Romania nu mai poate fi ținuta la „poarta” spațiului Schengen! Sunt ani de zile de cand țara noastra este captiva, daca vreți, la marginea spațiului Schengen, deși indeplinește condițiile de aderare. Pentru noi, cei din PPE, acest lucru este de neacceptat,…

- Platforma sociala chineza a lansat o functie de recrutare, cu disponibilitate, deocamdata, limitata, prin care utilizatorii pot posta prezentari personale video pentru slujbele listate, inforemaza News.ro. TikTok a demarat un program pilot de recrutare, care organizeaza asa-numitele CV-uri…

- Asociatiile de proprietari din Sectorul 6 se pot inscrie de luni in programul de revitalizare a curtilor blocurilor, a anuntat primarul Ciprian Ciucu. Potrivit acestuia, asociatiile care se vor inscrie in program vor beneficia de: amenajarea peisagistica a gradinii blocului, pe baza unei schite/proiect…

SALARIUL MINIM pe economie nu va mai fi taxat din 2022. Proiect pilot pentru sectorul de agricultura și cel de HoReCa Salariul minim pe economie nu va mai fi impozitat din 2022, potrivit…