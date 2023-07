Proiect pilot de utilizarea a hidrogenului în gospodăriile sibienilor Locuitorii din Darlos, județul Sibiu, sunt primii romani care vor utiliza un amestec de gaze naturale si hidrogen pentru alimentarea energetica. Delgaz Grid, companie membra a grupului E.ON Romania, va testa luna aceasta alimentarea energetica a locuințelor cu un amestec de gaze naturale și hidrogen. In acest scop, compania a selectat cateva zeci de gospodarii din comuna Darlos, județul Sibiu, pentru a participa la un proiect pilot. Instalațiile consumatorilor și componentele sistemului de distribuție vizate de proiect nu vor fi modificate, ci doar verificate inainte de a da drumul amestecului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

