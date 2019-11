Proiect pentru copiii cu probleme emoţionale Proiectul are in vedere situatia familiilor in care se afla copii cu probleme emotionale, situatie existenta mai ales in familiile in care parintii sunt plecati in strainatate la munca si lasa copii acasa, dar si a familiilor monoparentale, dezorganizate sau conflictuale. „Intrucat problemele de adaptare socio-emotionala la copii se pot manifesta in forme grave, depresie, stres afectiv, abandon scolar, fuga de acasa, violenta, comportament de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

