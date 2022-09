Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea unei extensii a Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mures, la Bistrita, reprezinta un prim pas pentru obtinerea de catre Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiu a titulaturii de „clinic", potrivit declaratiei facute luni…

- Social-democrata aflata in Guvernul Ciuca a anunțat, marți, ca s-a finalizat un „proiect important” referitor la egalitatea de șanse intre femei și barbați. E vorba despre un proiect promovat de Ministerul Familiei si Egalitații de Șanse, prin care „asiguram locuri pentru femei in consiliile de administrație…

- Un magazin de tip cash & carry va fi deschis, in curand, in locul fostului Centrul Comercial "Transilvania", obiectiv din Targu Mureș care a fost mistuit intr-un incendiu devastator care a avut loc in luna octombrie 2021. Anunțul a fost facut vineri, 5 august, pe pagina de Facebook a Oblio Discounter,…

- Consiliul Local Timișoara a aprobat un proiect care vizeaza demolarea garajelor din zona parcului Clabucet, pentru a fi amenajate locuri de parcare. „La solicitarea timișorenilor care locuiesc in aceasta zona, am inceput din luna aprilie a acestui an demersurile necesare in vederea demolarii garajelor…

- 17 locuri de parcare reabilitate in cartierul Popa Șapca Primaria Municipiului Pitesti, prin Administratia Domeniului Public, a finalizat, in luna iulie, lucrarile de „Reabilitare parcare bl. D3-D6, cartier Popa Șapca“. A fost asfaltata o suprafata de aproximativ 640 mp, facilitand reabilitarea unui…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș sunt invitați sa dezbata și sa decida, intr-o ședința viitoare de lucru, cu privire la oportunitatea aprobarii Planului Urbanistic Zonal "PUZ locuințe colective S + P + 2E, Stabilire reglementari urbanistice in vederea construirii unor locuințe colective S +…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a caștigat un contract de finanțare prin Masura de investiții PNRR: Digitalizarea universitaților și pregatirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului, in valoare de 4.026.312 Euro (valoare eligibila…

- 2 total views Primaria Ramnicu Valcea, urmare solicitarii societații Piețe Prest, de instituire a unei parcari cu plata in jurul Pieței Agroalimentare Raureni, dar și ca urmare a adresei Direcției Administrarii Domeniului Public (DADP), a fost informata ca au fost identificate alte 50 de locuri de…