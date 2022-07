Proiect OUG: Impozitul pe dividende va fi majorat

Stiri pe aceeasi tema

- Codul Fiscal va fi modificat. Ministerul Finantelor propune o serie de schimbari. La inceputul lunii, in transparenta decizionala, a fost publicat proiectul de ordonanta de urgenta cu privire la modificarile fiscale.Se propune ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2023, sa se excluda din sfera de aplicare…

- Avand in vedere beneficiile oferite de Spațiul Privat Virtual, precum și pentru a veni in sprijinul contribuabililor interesați in legatura cu programul pentru stimularea inființarii intreprinderilor mici și mijlocii Start-up Nation – ROMANIA, unde vor fi necesare si anumite documente obținute de la…

- Banca Transilvania majoreaza din nou dobanda la produsele de economisire in lei și valuta pentru persoanele fizice și juridice. Cu majorari de pana la 2%, prin creșterea dobanzilor banca dorește sa susțina siguranța financiara a romanilor. Cele mai mari dobanzi oferite de BT sunt la depozitele pe 1,…

- Ministerul Finantelor vine in ajutorul mediului de afaceri, care se confrunta in aceasta perioada cu o acuta lipsa de lichiditate, si in anul fiscal 2022, prin prelungirea scutirii de la plata impozitului specific datorat de operatorii economici din domeniul HORECA pentru o perioada de 180 de zile calculata…

- Proiectul de ordonanța privind modificarea Codului Fiscal a fost pus in dezbatere publica de catre Ministerul Finanțelor, ori asta inseamna niște schimbari pentru marea majoritate a romanilor. De exemplu, la impozitul pe profit se propune extinderea facilitații privind scutirea de impozit a profitului…

- Ministerul Finantelor propune ELIMINAREA prevederii din Codul Fiscal potrivit careia persoanele fizice care desfașoara anumite activitati sezoniere sunt scutite de plata impozitului pentru venituri salariale si asimilate. Propunerea apare in proiectului de modificare a Codului Fiscal, publicat luni…

- Incepand cu 1 ianuarie 2023, impozitul pe dividende va crește de la 5% la 8%, plafonul pentru microintreprinderi va cobori de la un milion de euro la 500.000 de euro, plafonul pana la care se acorda facilitațile fiscale in construcții, sectorul agricol si in industria alimentara va scade, plafonul pentru…

- Guvernul ar putea majora si TVA pentru anumite produse, se arata intr-un document publicat de Consiliul Fiscal. PSD propune impozitarea progresiva pe salarii si se ia in calcul si revizuirea impozitelor locale. Taxa pe Valoare Adaugata ar putea creste de la 9% pana la 19% pentru produsele nesanatoase,…