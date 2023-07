Stiri pe aceeasi tema

- Cei care circula cu trotinete și biciclete electrice vor fi obligați sa-și faca asigurare RCA. Proiect pentru modificarea legii Cei care circula cu trotinete electrice sau biciclete electrice ar putea fi obligați in curand sa achiziționeze o polița de asigurare obligatorie RCA. Legislația romaneasca…

- Un grup de 33 de parlamentari ai Partidului National Liberal a depus la Senat un proiect de lege care creeaza cadrul juridic al utilizarii semnaturii electronice si stabileste care sunt efectele juridice ale fiecarui tip de semnatura electronica.

- IN SFARȘIT!… Intre Primaria Barlad și doua Asociații pentru sprijinul cațeilor și pisicilor din Barlad, s-a stabilit o colaborare care va fi aprobata prin intermediul unui proiect de hotarare, in ședința ordinara a CLM Barlad din 29 iunie. Necesitatea și oportunitatea inițierii acestui proiect de hotarare…

- Activista care lupta pentru a salva Fagetul de construcții, se plange ca este victima unor represalii. Autoritațile locale otravesc cainii in curți, fara pic de remușcari, a reclamat Alina Chiriac.”In comuna Ciurila, se otravesc cainii și tot ce mișca. In satul Pruniș, din aceasta comuna, primarul,…

- Cu ocazia Zilei Copilului, World Vision Romania a realizat un sondaj printre parlamentari referitor la teme de interes cu privire la copiii acestei tari. Un sfert dintre parlamentari considera despre copii ca nu sunt capabili sa-și exprime opinia cu...

- Uriașul proiect imobiliar este propus pe o suprafața de 15,5 hectare in satul Rascruci, comuna Bonțida. Investiția care cuprinde 141 de locuințe unifamiliale, spații verzi și o creșa a primit aviz nefaovrabil de la urbaniștii județului.

- CITESTE SI Posta Romana atrage atentia asupra unor noi metode de inselaciune practicate de hackeri in numele companiei 14:49 1 Prim-ministrul a inmanat premii olimpicilor de la Colegiul National Petru Rares si de la Colegiul National Roman Voda, din judetul Neamt 14:49 0 N. Dan: Demaram procesul de…

- Adio vremurilor in care furnizorii de servicii isi puneau in asteptare clientii, la telefon, si zeci de minute in sir. Cei care suna de acum la banca, la spital, la operatorul de comunicatii electronice, la notar sau la orice autoritate publica ca sa rezolve o problema, trebuie sa fie preluati de catre…