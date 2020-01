Proiect: Infiintarea unui registru in care sa fie trecuti cei care ranesc animalele

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul general ALDE, Tudor Tim Ionescu, il acuza pe europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, „de inepții” politice, in contextul in care liberalul a amenințat cu demisia din partid daca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, se va intoarce in PNL. Ionescu a adaugat ca i-ar cere lui Tariceanu sa…

- Consilierul general ALDE și candidatul partidului la primaria Sectorului 5, Valentin Voicu, are ca deziderat demararea celui mai amplu proiect pentru pubele ingropate și un program pentru gestionarea selectiva a gunoaielor. Reprezentantul ALDE anunța astfel ca va face protocoale de colaborare cu…

- Senatorul PSD Toma Vasilica a depus, in procedura de urgența la Senat, un proiect pentru inființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor in Iași, cu scopul promovarii istoriei și tehnicii feroviare. Legea va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, scrie Mediafax.„Se…

- Consilierul onorific al ministrului Transporturilor Catalin Urtoi a declarat ca studiul de fezabilitate pentru doua din cele trei tronsoane ale autostrazii Iasi-Targu Mures vor fi finalizate in luna iulie, precizand ca se va renunta la parteneriatul public-privat. La randul sau, deputatul PNL Marius…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a inițiat un proiect de hotarare referitor la inființarea a 28 de posturi la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU-SMURD), a Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, proiect care va fi supus astazi analizei și ...

- Bucurestenii vor trebui sa isi declare animalele de companie, in caz contrar riscand amenzi de la 500 pana la 1000 de lei, conform unui proiect al consilierului general ALDE Tudor Tim Ionescu.

- Ștefan Iovan activeaza la nivelul juvenil al CSA Steaua și a dezvaluit la GSP Live ca vrea sa faca la echipa Armatei o academie precum cea a lui Gheorghe Hagi din Constanța. „Sper ca Ministerul va aproba academia care ar urma sa se faca la Steaua. Am fost la Hagi și m-am informat, m-am documentat. Și…

- Viorica Dancila a declarat, luni, ca europarlamentarii PNL nu susțin inființarea unui sediu Volkswagen in Romania și ca liderul grupului PPE Manfred Weber a trimis o scrisoare companiei in care arata susținerea unei fabrici in Bulgaria. Premierul a anunțat ca va vorbi cu Angela Merkel in acest sens,…