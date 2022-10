Proiect inedit la Sectorul 2 al Capitalei: Tomografierea copacilor

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ani de zile s-a toaletat in exces si in consecinta mii de arbori s-au uscat un an sau doi mai tarziu. Am luat decizia de a stopa avizul de toaletare dat in alb de fosta administratie, astfel ca acum facem o verificare mult mai riguroasa si atenta a fiecarei solicitari”, a transmis, marti, primarul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, acuzat de primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, ca a inlocuit toaletarea excesiva a copacilor cu un alt exces – lipsa avizelor necesare toaletarii - afirma ca a decis realizarea unor verificari amanuntite in teren.

- In portul Constanța a fost lansat un proiect inedit de producere a energiei fotovoltaice prin intermediul unui sistem fotovoltaic plutitor, situat in zona danei 99, informeaza Administrația Porturilor Maritime Constanța pe pagina de Facebook. „Sistemul este prevazut sa produca 15.000 de kW anual și…

- Traficul rutier in centrul Capitalei a fost blocat joi dimineața, dupa ce un TIR a rupt limitatorul de inalțime la intrarea in Pasajul Unirii, proaspat reabilitat și redat in folosința de doar cateva zile. Este al treilea incident de acest fel survenit de la redarea in circulație a pasajului. Primarul…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, estimeaza ca dublarea numarului de locuri de parcare din Bucuresti ar necesita cheltuieli de aproximativ 2,7 miliarde de euro, ceea ce reprezinta bugetul de investitii al PMB si al primariilor de sector pentru urmatorii sase ani, potrivit Agerpres. Fii la…

- Andreea Antonescu, gravida din nou. Surpriza, cine va fi tatic O mai țineți minte pe Mihaela Cernea, vedeta muzicii anilor ’90 in grupul Class dar și in ”Școala Vedetelor”? La 45 de ani, prima solista de la noi ce a cunoscut celebritatea in muzica dance, ramane activa pe scena muzicala intru bucura…

- ”Autostrada A0 intre DN5 si DN6 NU va fi gata anul acesta! Se pare ca doar noua ne-a pasat de cei aproximativ 10 kilometri dintre Jilava si Bragadiru, parte din lotul 2 al Autostrazii A0 Sud, noua centura a Capitalei. Desi la inceput de an era perfect fezabil sa circulam pe primii kilometri ai autostrazii-inel…

- Termoizolația de la tavanul parterului unui bloc reabilitat in 2017, din Sectorul 2 al Capitalei, s-a prabușit sambata. Potrivit primarului Sectorului 2, Radu Mihaiu, nimeni nu a fost ranit. Edilul susține ca recepția lucrarilor a fost facuta in 2018, deci acestea sunt in perioada de garanție, și anunța…