Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de Terapie Intensiva Neonatala a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures, care este unicul centru din tara de ingrijire preoperatorie a nou-nascutilor cu malformatii congenitale cardiace, va fi inclusa in reteaua de Telemedicina, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- ”Mai mult de jumatate din investitiile imobiliare din Romania (57%) sunt in faza premergatoare constructiei – obtinerea de autorizatii de construire – la o luna de la inceperea razboiului din Ucraina”, potrivit unei analize a platformei Faraagentie.ro. Reprezentantii platformei spun ca exista semne…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza miercuri ca, in saptamana 14 – 20 februarie 2022, 43,9% din cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Timis, Cluj, Constanta si Ilfov. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, 49,8% din cazurile confirmate au fost inregistrate la…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 7 – 13 februarie 2022, 50,6% dintre cazurile de COVID-19 confirmate s-au inregistrat la persoane nevaccinate. In aceeasi saptamana, 42,9% dintre cazuri au fost inregistrate in Bucuresti si judetele Timis, Cluj, Constanta si Prahova.…

- „Miracol”, thrillerul psihologic regizat de Bogdan George Apetri, se vede incepand de azi pe marile ecrane din toata țara și in Suceava la Cinema City iar biletele sunt disponibile aici: https://bit.ly/MiracolLaSuceava. Filmul va rula pe ecranele a peste 40 de cinematografe din 20 de orașe din Romania…

- Autoritațile au anunțat duminica, 23 ianuarie, 14.088 de noi infectari cu COVID, dupa efectuarea a 43.528 de teste. De asemenea, au fost raportate 22 de decese. In prezent, la terapie intensiva sunt internate aproape 600 de persoane.Romania a inregistrat duminica 14.088 de cazuri, depistate in ultimele…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca, in perioada 13-20 ianuarie, au fost facute, in platforma de programare, 2.841 de programari pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani. Dozele de vaccin pentru aceasta grupa de varsta vor ajunge in tara in 25 ianuarie.…

- 24 ianuarie 2022: Un mini-documentar dedicat unuia dintre cele mai cunoscute tablouri despre Unirea Principatelor va fi lansat la New York 24 ianuarie 2022: Un mini-documentar dedicat unuia dintre cele mai cunoscute tablouri despre Unirea Principatelor va fi lansat la New York Un episod special al seriei…