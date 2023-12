Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a vorbit despre atitudinea pe care ar avea-o daca ar intra in turul doi la alegerile prezidențiale cu președintele PSD, Marcel Ciolacu: „Sa iți cunoști inamicul mai bine decat pe tine insuți”, a spus Ciuca, intr-un interviu in exclusivitate la DCNews.ro. Nicolae Ciuca…

- Aflat in vacanța euro-parlamentara pana pe 15 ianuarie, Dragoș Pislaru iși cumpara covrigi populari din Piața Victoriei, aratand deschidere pentru un nou tip de poziționare politica. Pislaru a fost ales in Parlamentul European pe listele USR in 2019. In 2022, a parasit aceasta formațiune alaturi de…

- USR, PMP și Forța Dreptei vor participa la alegerile europarlamentare, parlamentare și la cele prezidențiale impreuna, sub forma Alianței Dreapta Unita. Liderii celor trei partide au prezentat, luni, proiectul politic. Intrebat cine va reprezenta alianța la alegerile prezidențiale, președintele USR,…

- Fostul premier Dacian Ciolos a facut, sambata, la o reuniune a partidului pe care l-a fondat, REPER, o analiza a activitatii politice aratand ca „din pacate, de multe ori orgoliile si egourile au fost mai mari decat proiectul pe care am vrut sa-l construim impreuna”. „Am fost dezamagiti si noi si, din…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, considera ca presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, se afla de cateva luni in campanie pentru alegerile prezidentiale. Rares Bogdan a fost intrebat sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca premierul Marcel Ciolacu…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a confirmat faptul ca va candida ca independent la alegerile viitoare pentru București, cu susținerea partidelor care iși doresc acest lucru. El a precizat ca vrea sa continue proiectele incepute. Nicușor Dan da asigurari ca iarna aceasta va fi mai bine decat…

- Romanii care doneaza sange constant, de cel puțin 3 ori pe an, ar putea beneficia de reducerea impozitelor pe cladiri și terenuri, conform unui proiect de lege. Decizia de a oferi sau nu aceasta reducere va sta in mana consiliilor locale. Acestea vor putea hotari acordarea unei reduceri procentuale…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunța un nou proiect, unic in țara. Padurea Caldararu din Cernica va deveni parc urban, unde vizitatorii se vor putea destinde și bucura de natura. „Vom merge in padure, vom fi in mijlocul naturii, dar ne vom bucura de facilitațile unui parc.…