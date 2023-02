Primaria Chitila a inmanat cheile apartamentelor in care vor locui aproape 50 de cetațeni 23 de familii cu situație locativa și sociala critica au primit cheile noilor apartamente ce le-au fost repartizate de catre Primaria orașului Chitila in blocul de locuințe sociale din strada Magnoliei nr. 2A. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 640 Blocul de locuințe sociale are un tronson cu un regim de inalțime de trei etaje și cuprinde un numar de 23 de locuințe, care au fost repartizate familiilor cu situație locativa și sociala critica, insumand 49 de persoane, potrivit primarului…