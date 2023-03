Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a fost finalizat inca un proiect pe fonduri europene fiind vorba de imbunatațirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Suceava. ”A fost renovata cladirea microfabricii,…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a semnat contractul de proiectare și execuție a lucrarilor pentru reabilitarea podului de pe strada Mirauți. Este vorba de podul de pe varianta de trafic ușor pentru mașini de pana la 3,5 tone, din cadrul rutei alternative Suceava-Botoșani. ”Contractul…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a semnat contractul de lucrari pentru „Creșterea eficienței energetice a cantinei -internat din cadrul Colegiului Național Petru Rareș Suceava”. ”Contractul a fost semnat cu caștigatorii licitatiei firma SC „SUCT” SA Suceava. Valoarea contractului…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca la inceputul acestei saptamani a semnat la București contractul de finanțare in valoare de 7,681 de milioane de lei pentru inființarea a doua CAV-uri, centre de colectare prin aport voluntar a deșeurilor voluminoase. ”Vom rezolva o problema foarte…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat la București contractul de finanțare prin PNRR a proiectului „Sistem integrat de planificare a calatoriilor cu transportul public local in municipiul Suceava”. Valoarea contractului este de aproximativ 6,3 milioane de lei. Primarul a declarat ca, in baza noului…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca a fost aprobat proiectul privind amenajarea a 100 de insule ecologice, proiect in valoare de 7,355 de milioane de lei. ”45 de insule vor fi de 1,1 mc cu cartela și restul de 2,5 mc cu cartela. Iata ca am reușit in domeniul ecologizarii trei…

- Incasarile din taxele și impozitele locale la Primaria municipiului Suceava in 2022 au fost cu 4,6% mai mari care cele din 2021, a anunțat primarul Ion Lungu. Concret, anul trecut s-au incasat 74,368 de milioane de lei fața de 71,032 de milioane de lei in anul anterior adica un plus de 3,336 de milioane…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca a emis autorizația de construire pentru sala de sport de la Școala nr.10. ”Din pacate 10 luni documentele au stat pentru un aviz la Ministerul Educației. Ultima declarație inainte de obținerea avizului a trebuit sa o dau eu pe propria raspundere…