PROIECT ECOLOGIC PRIETENII NATURII LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE IORGA BACĂU Educația ecologica presupune promovarea unei atitudini responsabile fața de mediul inconjurator, conștientizarea de catre tanara generație a pericolelor unei degradari rapide a naturii. Dragostea pentru mediul inconjurator reprezinta un aspect esențial al comportamentului uman. Proiectul „Prietenii naturii” a pornit de la interesul natural și marea curiozitate a elevilor fața de tot ceea ce ne inconjoara, […] Articolul PROIECT ECOLOGIC PRIETENII NATURII LA ȘCOALA GIMNAZIALA NICOLAE IORGA BACAU apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

