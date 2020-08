Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre parinți va primi zile libere pentru care statul va acoperi cheltuielile, in cazul suspendarii cursurilor la școala unde invața copilul, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența care s-a aflat, vineri, in prima lectura in Guvern. Așa cum reiese din document, consultat de EduPedu.ro,…

- Un proiect legislativ, aflat in prima lectura in ședința de Guvern de vineri, prevede ca parintele care sta acasa atunci cand școala se face online primește pana la 193 de lei pe zi indemnizație pentru perioada in care ii supravegheaza pe copii. Indemnizație poate ajunge pana la 193 de lei brut pe zi…

- Mai mult de jumatate (54,7%) dintre copii considera utilizarea excesiva a tehnologiei un risc major intampinat in perioada pandemiei, arata datele studiului „Impactul Covid-19 asupra copiilor din Romania”, realizat pe un eșantion de 5.000 de copii. Printre celelalte riscuri identificate in analiza Organizației…

- Campania „e-learningTM”, inițiata de prefectul de Timiș Liliana Oneț, a ajuns la Checea. Joi, reprezentanții prefecturii au oferit școlii din localitate 14 device-uri (tablete, laptop, calculator) pentru ca elevii sa poata desfașura cursuri online pe timpul pandemiei de coronavirus.

- Parinții cu copii preșcolari și la nivelul de invațamant primar sunt cei mai afectați de mutarea școlii in mediul online, releva studiul realizat la nivel național de catre programul SuperTeach. Pe de alta parte, parinții copiilor aflați in clasele V-VII au inregistrat cele mai ridicate scoruri in ceea…

- Ziarul Unirea ADMITEREA prin REPARTIȚIE a absolventilor de licee militare la facultati de profil – PROIECT Potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta aflat pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de la ora 16, aAdmiterea absolventilor de licee militare la facultati de profil se va face prin repartitie.…