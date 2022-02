Proiect de lege pentru finalizarea hidrocentralelor din Defileul Jiului

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul de Gorj, Mihai Weber, ii solicita public ministrului Energiei, Virgil Popescu, sa prezinte Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia. Planul a fost aprobat recent de Comisia Europeana. Documentul prevede o asistența financiara pentru CEO in valoare de 2,66 miliarde de euro,…

- Noul Ambasador al SUA in Republica Moldova, Kent D. Logsdon, a depus pe 28 decembrie 2021 la Washington DC juramantul de intrare in funcție. Ambasadorul Logsdon va sosi in curand in Moldova pentru a conduce echipa Ambasadei in continuarea consolidarii relației bilaterale SUA-Moldova pe care…

- Primaria Timisoara transmite marti, intr-un comunicat de presa, ca fosta administratie nu a ”bugetat niciun leu” pentru certificatele verzi si ca decizia Curtii de Apel Timisoara care a respins contestarea amenzii de aproape 107 milioane de lei primita de societatea de termoficare Colterm, de la…

- Consumul de energie primara in Uniunea Europeana a scazut semnificativ in 2020, la 1.230 milioane tone echivalent petrol (Mtep), cu 5,8% mai mult decat obiectivul privind eficienta energetica pentru 2020, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Totusi, inca…

- Terenul arabil din Romania a ajuns sa fie mai scump decat cel din Franța, potrivit datelor Eurostat. Prețul mediu al unui hectar de teren arabil din Romania era, anul trecut, de peste 7.100 de euro; in Franța, media era de 6.000 de euro. Datele Eurostat plaseaza Croația pe ultimul loc in Uniunea Europeana,…

- Poluarea atmosferica a provocat 307.000 de decese premature in Uniunea Europeana (UE) in 2019, potrivit unui raport publicat luni de Agentia Europeana de Mediu (AEM), relateaza EFE, anunța Agerpres. Decesele provocate de particulele fine mai mici decat cele de 2,5 microni (PM2,5) s-au redus…

