- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat vineri ca nu este optimist in privinta unei extinderi a tratatului Noul Start dintre tara sa si SUA pentru controlul armelor nucleare, a relatat RIA preluata de Reuters. Lavrov a subliniat ca riscurile unei confruntari nucleare s-au accentuat serios…

- Teritoriul arctic al Rusiei a inregistrat recorduri de temperatura "extraordinare" in iunie, care au provocat incendii neobisnuite in tundra, a declarat marti seful Agentiei meteorologice ruse, legand aceste anomalii de schimbarile climatice, relateaza AFP. "Am avut conditii meteorologice extrem de…

- Teritoriul arctic al Rusiei a înregistrat în iunie recorduri "extraordinare" de temperatura, care au provocat incendii neobisnuite în tundra, a declarat marti seful Agentiei meteorologice din Rusia, care pune aceste anomalii pe seama schimbarilor climatice, scrie Agerpres,…

- Sursa foto: Captura video DW Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a amenintat Rusia cu sanctiuni in legatura cu uciderea unui cetatean georgian la Berlin, act care se presupune ca a fost comis la comanda Kremlinului, au informat agentiile dpa si Reuters, preluate de Agerpres. Un purtator de…

- CHIȘINAU, 12 iun - Sputnik. In lunile mai și iunie statul a realizat 14 licitații de vanzare a valorilor mobiliare de stat – a bonurilor de trezorerie și a obligațiunilor de stat - și se pare ca acest instrument financiar ar putea deveni colacul de salvare pentru Guvern, in condițiile in care, pe…

- Rusia a raportat joi 11.231 de noi cazuri de infectii cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, un nou record zilnic, care ridica la 177.160 totalul cazurilor de COVID-19 inregistrate pana in prezent, bilant care plaseaza statul rus pe locul cinci in lume la numarul de contaminari, devansand Germania…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, au emis, sâmbata, o rara declarație comuna, prin care comemoreaza intersectia celor doua puteri din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial dintre trupele americane si sovietice în drumul lor spre învingerea…