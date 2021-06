Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit proiectului semnat de Florin Cițu și de alți liberali, in aceasta zi, „autoritatile administratiei publice centrale si locale pot organiza, la nivel national si local, manifestari, campanii de informare, evenimente si activitati cultural-educative si stiintifice consacrate constientizarii semnificatiei…

- Senatorii PNL Florin Citu si Iuliana Scantei, alaturi de alti liberali au depus la Senat un proiect de lege care prevede instituirea pe 26 mai a Zilei Nationale a Alegatorului. Pe 26 mai 2019, PNL a castigat alegerile europarlamentare si in aceeasi zi s-a organizat si referendumul prin care presedintele…

- In 13 iulie, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR), singurul organism abilitat in țara noastra pentru acordarea calificarilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat organizeaza cea de-a XVII-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Roman. Anul acesta…

- "Hotararea adoptata de Comisia Electorala Centrala privind constituirea a 139 de secții de votare in strainatate nu a fost avizata in prealabil de catre Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene.

- Guvernul a aprobat cresterea, de la 1 iunie, de la 500 la 1.000 a numarului participantilor la activitatile culturale, artistice, de divertisment desfasurate in spatii deschise, daca fac dovada ca sunt vaccinate anti-COVID, testate sau trecute prin infectia cu SARS-CoV-2, a anuntat, joi, prim-ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca incepand din 15 mai se elimina obligativitatea purtarii mastii de protectie in exterior, cu cateva exceptii, respectiv pietele, targurile si statiile de transport public in comun, informeaza AGERPRES . “Din 15 mai se elimina portul mastii in exterior cu cateva…

- Ministerul Afacerilor Externe arata, de Zilei Nationale a Egalitatii de Sanse intre Femei si Barbati, ca peste 50% din posturile de conducere din Centrala MAE sunt ocupate de femei, la fel si jumatate dintre functiile de demnitate publica. Totodata, femeile ocupa 36% dintre pozitiile de sef de misiune…