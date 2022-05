Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National de Arta (MNArT) din Timisoara marcheaza 150 de ani de la fondarea sa prin proiectul "MNART Access", unul dintre cele 40 de proiecte-pilot selectate in cadrul programului european "Doors - Digital Incubator for Museums" organizat de Ars Electronica din Linz. Fii la curent cu…

- Teatrul Tineretului Piatra-Neamt este partener in proiectul european ‘Future Laboratory’, alaturi de 12 institutii de arte performative din Luxemburg, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Polonia, Franta, Germania, Marea Britanie, proiectul fiind sustinut prin Programul ‘Europa Creativa’. Cele 12 teatre…

- Muzeul National de Arta Timisoara (MNArT) va gazdui, in premiera, incepand de vineri, galeria digitala Micro-Folie, un adevarat muzeu digital mobil, care reuneste colectii impresionante de capodopere din 12 institutii culturale si muzee de prestigiu din Franta. Fii la curent cu cele mai noi…

- Muzeul „Casa Mureșenilor” organizeaza sambata, 26 martie 2022, de la ora 13, un atelier de familie in care se vor confecționa ingeri din fire de lana și șorț cu motive naționale. Programul de educație muzeala este coordonat de artista Gabriela Bularca. Șe primesc inscrieri pentru familii sau individual.…

- 34 de tineri din șase țari europene: Bulgaria, Italia ,Letonia, Lituania, Spania și Romania, au participat la un proiect „WHY ME“, inițiat de „Hair Redivivus” Buzau, in cadrul acțiunii KA 1 – mobilitați ale tinerilor – a programului Erasmus + și desfașurat la Monteoru. Proiectul a avut loc in contextul…

- Odata cu incheierea starii de alerta, nu mai este obligatorie purtarea maștii de protecție in incinta instituției, insa recomandarea de a o purta ramane activa. Programul ramane neschimbat, cu proiecții analogice la orele impare (9.00, 11.00, 13.00, 15.00) și proiecții digitale la orele pare (10.00,…

- In acest an, Muzeul Național de Arta din Timișoara sarbatorește 150 de ani de la inființarea, in 1872, a „Societații pentru istorie, arta și arheologie” de catre Zsigmond Ormos, care a pus bazele actualei instituții muzeale, printr-un film aniversar, intitulat „MNArT – 150 de ani de patrimoniu artistic”,…

- Asociația „HAIR REDIVIVUS BUZAU”desfașoara un proiect in parteneriat cu organizații din cinci țari europene. Este vorba despre un proiect care prevede mobilitați in ceea ce inseamna schimbul de tineri „VILLAGERS GET READY FOR BUSINESS WORLD“ in cadrul acțiunii KA 1 – mobilitați ale tinerilor – a programului…