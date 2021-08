Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: proiect de hotarare pentru aprobarea PLAN URBANISTIC…

- ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: proiect de hotarare pentru aprobarea…

- In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: proiect de hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic…

- In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: proiect de hotarare privind aprobarea „PLANULUI DE…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publica, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica și transparența decizionala referitoare la proiectul de Hotarâre privind Aprobarea unei burse aferente…

- Joi de la ora 14 a avut loc ședința ordinara a consiliului local Gherla, desfașurata la Casa de Cultura. Pe ordinea de zi s-au aflat patru puncte, intre care un referat și proiect de hotarare privind aprobarea ,,Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Municipiului Gherla, referat și proiect…

- ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: proiect…

- Primarul Municipiului Buzau, Constantin Toma, aduce la cunostinta publica faptul ca a fost initiat un proiect de hotarare care vizeaza unirea municipiului Buzau cu comuna Țintești. In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se inițoaza…