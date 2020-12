Proiect de 107 milioane de lei pentru modernizarea Aeroportului ”Transilvania”

Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii locali au aprobat in ședința de ieri contractul de grant, in valoare de 3,3 milioane Euro, acordat de Uniunea Europeana, pentru implementarea proiectului ,,MOVE IT like Lublin" - a Chisinau public transport sustainable development initiative". Acesta este orientat pe dezvoltarea urbana integrata…

- Inca 1,2 milioane de masti de protectie au ajuns in Transilvania cu sprijinul Guvernului Ungariei, a anuntat UDMR, miercuri. Potrivit comunicatului UDMR, in urma agravarii situatie epidemice, noul transport de masti de protectie a ajuns in Transilvania datorita presedintelui Chi Fu Investment Group,…

- Stocul de spații de retail modern din Romania a depașit nivelul de 4 milioane de metri patrați dupa cele mai recente livrari de centre comerciale, dar ritmul de dezvoltare al pieței va incetini in perioada urmatoare, potrivit datelor companiei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. In…

- O creșa aflata in municipiul Blaj va fi extinsta și reabilitata printr-un proiect de peste 1,9 milioane de lei, fara TVA. Primaria Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziția de lucrari de construcții pentru obiectivul „Extindere, reabilitare…

- ”Spatiile industriale si logistice moderne ale Romaniei au ajuns la 4,72 milioane de metri patrati la sfarsitul primei jumatati a 'anului pandemic', in crestere cu 5% fata de aceeasi perioada din 2019. Acestea reprezinta peste 9% din stocul celor mai mari 17 piete din Europa Centrala si de Est (ECE)…

- Aleșii județeni au aprobat miercuri, 30 septembrie, intr-o ședința ordinara de lucru, documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici ai investitiei "Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania" Targu Mureș, conform Scenariului tehnico-economic 1 din Studiul de fezabilitate,…