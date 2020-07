Proiect: Crește indemnizația de șomaj de la 75% la 100% Plenul Senatului a adoptat, marti, o propunere legislativa potrivit careia cuantumul indemnizatiei de somaj creste de la 75% la 100% din valoarea indicatorului social de referinta. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea art. 39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, in sensul cresterii cuantumului indemnizatiei de somaj de la 75% la 100% din valoarea indicatorului social de referinta. In expunerea de motive se arata ca persoanelor aflate in somaj li s-ar calcula, potrivit acestui proiect, cuantumul indemnizatiei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat marti, ca prim for sesizat, propunerea legislativa care modifica Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca in sensul majorarii indemnizatiei de somaj de la 75% la 100% din valoarea indicatorului social de referinta, anunța news.ro.Proiectul…

- Plenul Senatului a adoptat, marti, o propunere legislativa potrivit careia valoarea indicatorului social de referinta creste de la 500 de lei la 1.200 lei."Valoarea indicatorului social de referinta este de 1.200 de lei. Valoarea indicatorului social de referinta se modifica anual prin hotarare…

- Proiectul modifica punctul a) al alineatului (2) al articolului 39 din actul normativ si prevede ca indemnizatia de somaj este de „100- din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an". In forma in vigoare…

- Plenul Senatului a adoptat, marți, in calitate de prima camera sesizata, un proiect de lege potrivit caruia cuantumul indemnizatiei de șomaj crește de la 75% la 100% din valoarea indicatorului social de referința. Legea merge la Camera Deputaților, in calitate de for decizional.Conform legii…

- In 60 de zile de la absolvire, cei ce finalizeaza studiile liceale, postliceale sau universitare și nu-și gasesc un loc de munca au dreptul, potrivit legislației in vigoare, sa solicite indemnizația e șomaj. Indemnizația de șomaj li se acorda acestora timp de șase luni, perioada in care pot beneficia…

- Plenul Senatului a respins, miercuri, proiectul initiat de parlamentarii USR privind impozitarea pensiilor speciale cu 90%, scrie Agerpres.„USR a incercat inca din 2016 sa elimine cu totul pensiile speciale, insa din cauza ipocriziei partidelor parlamentare, eforturile noastre au ramas fara rezultat.…

- Chiar premierul Ludovic Orban a anuntat ca numarul celor care vor ramane fara serviciu se va ridica la 750.000. Monitorul Social, un proiect al fundatiei Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, a lansat un infografic despre evolutia in timp a valorii indemnizatiei de somaj in Romania, scrie zf.ro . „Este…

- Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, lanseaza un nou infografic despre evoluția in timp a valorii indemnizației de șomaj in Romania. Este de așteptat ca in contextul creat de pandemia de COVID-19, numarul șomerilor sa creasca in viitorul apropiat. Pe data de 11 mai 2020, Ministerul…