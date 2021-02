Consilierii generali ai Capitalei au adoptat un proiect care vizeaza digitalizarea patrimoniului bucurestean, prin realizarea unui circuit al monumentelor cu ajutorul codurilor QR. Cheltuielile pentru acest proiect, adoptat in ședința de vineri – cu 34 de voturi “pentru”, 17 “impotriva” si trei abtineri – vor fi cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei Generale de Arhitectura Peisagistica si Monumente de For Public. Proiectul a fost inițiat de consilierul municipal USR Cosmin Smighelschi. Mai exact, proiectul presupune instalarea unor insemne descriptive impreuna cu un cod QR…