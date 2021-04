Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Dumbravița, Horia Bugarin (USR PLUS), invitat miercuri seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, a anunțat ca firma IKEA a inceput sa lucreze pentru ridicarea magazinului. „Ne-am intalnit (n.r.- cu reprezentanții firmei). Au primit autorizația și vor incepe lucrarile la construcția sensului…

- Firmele liberalului Ionuț Gaița, care au reușit ca in numia trei ani sa incheie contracte din bani publici de peste 36 milioane lei, au facut afaceri și cu Piețe SA, cand compania municipalitații era condusa de Ioan Nasleu. Va reamintim ca PRESSALERT.ro a dezvaluit faptul ca firma GTA Telecomunication…

- Timișenii din zona Biledului vor avea o legatura mai buna cu autostrada A1. Consiliul Județean a semnat contractul de execuție pentru modernizarea DJ693, proiect ce va asigura o conexiune rapida și sigura cu șoseaua de mare viteza, pe teritoriul județului Arad. Investiția vizeaza modernizarea drumului…

- Sambata, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 4,778. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 6,65, Ciacova-3,35, Recaș – 3,88, Sannicolau Mare – 5,50, Becicherecu…

- Crește bilanțul persoanelor decedate in urma incendiului de la Matei Balș. UPDATE A sasea victima in urma incendiului de la Institutul „Matei Bals” este un barbat de 70 de ani, anunta Ministerul Sanatatii, care a rectificat informatia initiala, potrivit careia era vorba de o femeie de 58 de ani. „Rectificam…

- In perioada 1 februarie – 2 martie se desfasoara campania organizata de RETIM Ecologic Service SA și ADID Timiș pentru colectarea deșeurilor periculoase in zona 1 rural a judetului Timis in localitațile Bucovaț, Parța, Variaș, Sanandrei, Sacalaz, Șandra, Iecea Mare, Mașloc, Pișchia, Fibiș, Carpiniș,…